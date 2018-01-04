Президент Петр Порошенко одобрил усиление ответственности за неуплату алиментов. Он подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов. Кроме этого, обеспечит надлежащее обеспечение лиц, получающих алименты.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины «О дорожном движении», «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины» , «О судебном сборе», «О Национальной полиции», «Об исполнительном производстве» и усовершенствован порядок взыскания алиментов.

В то же время, те, кто задолжал алименты в сумме, превышающей размер соответствующих платежей за 6 месяцев, временно ограничиваются в праве выезда за пределы Украины. Кроме этого, устанавливается временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами, пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, охотиться.

Законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы. Такие оплачиваемые работы выполняются лицом, совершившим административное преступление. Вид работ определяет соответствующий орган местного самоуправления.

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