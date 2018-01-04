|Мерил Стрип и Том Хэнкс прокомментировали скандал вокруг Вайнштейна
|04.01.2018 15:38
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Знаменитые голливудские звезды Мерил Стрип и Том Хэнкс рассказали о последствиях скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна и совместной работе в фильме "Секретное досье". Об этом сообщает The New York Times.
Актриса прокомментировала недавний скандал, в котором она фигурировала из-за дела Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах.
"У меня нет Twitter. И у меня нет
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