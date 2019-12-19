Женщина утверждает, что ей не дали не только последнюю зарплату, но и заставили заплатить за хостел, который должен был быть бесплатным. Теперь украинка сомневается, что была устроена на работу официально. Журналисты нашли в Польше тех, кто занимался трудоустройством женщины.

Лолите Чубенко из Винницы подобрали вакансию на мясокомбинате неподалеку города Бельско-Бяла – рядом с границей.

"Сказали, что будем у курочек крылышки обрезать", – говорит жительница Винницы Лолита Чубенко.

Оформляли в спешке, рассказывает женщина.

"Медицинскую книжку там на месте написали, хотя меня, естественно, никто не проверял", – говорит украинка.

Первое, что поразило – хостел, куда ее поселили.

"Мужчины и женщины проживают в одной комнате", – вспоминает Лолита.

Второе – собственно работа.

"Я могла таскать ящики по 20-25 кг, вы представляете? Ящик закинуть наверх, полтора-два метра, это вытянутые руки", – говорит заробитчанка.

Уже вторую свою зарплату женщина получила не всю – за вычетом оплаты проживания в хостеле, который должны были предоставить бесплатно. Дальше – больше. Как утверждает Лолита, рекрутер Наталья, которая вела ее дело, обещала работникам продлить их легальное присутствие в Польше.

Но этого не произошло. Люди становились нелегалами, которых можно было депортировать без выплаты кровно заработанного.

"Со мной женщина жила в одной комнате. У нее был просрочен "безвиз", она ей обещала продлить этот "безвиз" дальше на три месяца, но на четвертый или пятый й день просрочки визы она позвонила ей и сказала – вам в документах отказали", – рассказывает Лолита Чубенко.

Перспектива повторить судьбу соседки женщину не устраивала, следовательно она досрочно покинула Польшу, так и не получив части уже заработанных денег.

"Нам обещали выслать зарплату. Я ждала ее неделю, две, три, месяц..." – вспоминает заробитчанка.

Женщина уже не надеется получить деньги.

"Я официально работала три недели, а не два с половиной месяца как было на самом деле", – объясняет жительница Винницы.

Чтобы найти Наталью, которая трудоустроила героиню сюжета, мы пришли в офис компании, которую она представляет. Но здесь ответили, что Наталья у них уже не работает. Однако ее фото до сих пор на сайте фирмы. В просьбе поговорить с руководством компании нам отказали.

Затем спрашиваем уже о самой потерпевшей. А именно – о том, что женщина официально работала на предприятии только три недели.

"Хорошо, тем не менее я не дам вам больше информации, большое вам спасибо за все", – говорит представитель фирмы.

После этого съемочную группу выталкивают за дверь. Саму компанию мы находим в черных списках в группах соцсетей. А представители профсоюзов рассказывают – подобные фирмы не только подбирают вакансии, но и трудоустраивают к себе работников, чтобы потом отдавать тех в аренду. Например, Лолита получила "наряд на мясокомбинат".

"Люди, когда часто едут на работу в Польшу, они воспринимают, что вот их работодатель – это будет предприятие, завод, фабрика. А по факту настоящим работодателем является вот это вот агентство труда, или, как их называют в Польше, – "Агентство труда", – рассказывает, председатель профсоюза "Украинский мигрант/Трудовая солидарность" Виталий Махинько в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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