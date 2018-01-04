«Композитор Быстряков» в интервью: «Нас вынуждали и вынуждают к внутренней эмиграции. Или говорят «Чемодан-вокзал-Россия!» …Такое было в свое время в Зимбабве, когда они отказались от белых партнеров — в бизнесе, и сразу страна рухнула. Моментально. Началась дикая инфляция. То же самое, примерно, происходит и здесь».

Конечно, забавно наблюдать, как мелкая, безмозглая и бесталанная тля воображает себя «большим белым сахибом» в отношении нации с тысячелетней культурой… Но он всё-таки недостаточно хорошо понял, к чему именно его пока по-хорошему «вынуждают» те, кого он считает тупыми аборигенами: не «ко внутренней эмиграции», не «на россию» — а прямым ходом нах!

Кажется, накипело уже вполне довольно, чтобы понять: вся советская «артистическая пена» — в одинаковой мере г**но, что «народные артисты», что «заслужОнные», что «СССР», что «УРСР». Кажется, исключение вообще единственное: пани Ада Роговцева — единственная, пожелавшая Украине даже не мира, а победы на Новый год. Потому что она — понимает. А вот этой всей пене понять не дано. Да и пахнуть ничто не мешает.

В качестве «вытяжки» для всей этой артистичной кучки будущего перегноя пора внедрять закон «Об антиукраинской деятельности» с отягчающими статьями «во время военных действий и оккупации части территории агрессором». Да, поднимется крик «негуманно», «недемократично». Ничего. Зато гигиенично, а также дёшево (если с конфискацией после компенсации судебных издержек и стоимости расследования), надёжно и практично. А то так можно и в самом деле до тотальной оккупации дотерпеться.

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