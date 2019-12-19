Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Украине открыли Офис противодействия рейдерству • Польская рулетка: как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами • Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию • Без феты, пармезана и шампанского: из украинских магазинов исчезнут продукты с привычными названиями • Нужна модернизация Минских соглашений - помощник Зеленского • Эксперты назвали страну года • Температура в Киеве повторила рекорд 140-летней давностивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: праздники, Киев, Новый Год, елка. Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины 109праздники, Киев, Новый Год, елка. 19 декабря, в День святого Николая жителям Киева преподнесли по-настоящему яркий подарок: на Софийской площади зажглись огни главной елки. Тысячи людей собрались, чтобы запечатлеть это мгновение.

Дал старт новогодним огням, а с ними и началу празднования, мэр столицы Виталий Кличко. Главное событие должно было произойти в 19:00, но еще за несколько часов до этого Софийская площадь начала заполняться. Люди пили глинтвейн, фотографировались в зимнем городке и слушали выступления оркестра со сцены. Атмосфера настоящего праздника пришла в Киев, даже несмотря на погоду, которая вводит в заблуждение.

Когда к главной елке вышел святой Николай вместе с Кличко, то на площади уже яблоку было негде упасть. В этот раз старт огням давали не так, как обычно: если раньше это была символическая кнопка, то теперь елка зажглась от поглаживания мэром щелкунчика. Смотрится довольно мило, стоит сказать. И вот после общего отсчета зеленая красавица засияла яркими цветами, а в небо запустили салют.

Киев начинает праздновать уже официально. Забыв о страной погоде, двух рабочих субботах и других хлопотах впереди. Ведь чудеса случаются с теми, кто в них верит и ждет. Фоторепортажи Популярные теги Порошенко, Путин, уикенд, политика, митинги, природа, фестивали, Саакашвили, дизайн, Львов, соревнования, бизнес, туризм, знаменитости, мода, суд, депутаты, цирк, политики, пейзажи, зима, традиции, аннексия Крыма, АТО, беспорядки, транспорт, фотопроект, #Євромайдан, солдат, фотоконкурсы, Майдан, фотоподборки, история, досуг, концерты, культура, выставки, Александр Зубко, Верховная Рада, животные, вера, Нацгвардия, Одесса, портрет, ВСУ, церковь, женщины, искусство, экология, спорт, Россия, фотография, дети, катастрофы, технологии, путешествия, джаз, акции, парады, тест-драйв, кошки, учения, общество, Дмитрий Дятлов, ЗСУ, Киев, праздники, выборы, Сергей Смоленцев, мир, милиция, город, Шахтер, авиация, США, автомобили, заводы, фотографы, протесты, война, стихийные бедствия, юмор, столкновения, Львів, футбол, военная техника, полиция, живопись, ВМС, Динамо, Карпаты, самолеты, архитектура, Донбасс, марш, НАТО, музыка, люди, корабли, оккупация Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Порошенко, Путин, уикенд, политика, митинги, природа, фестивали, Саакашвили, дизайн, Львов, соревнования, бизнес, туризм, знаменитости, мода, суд, депутаты, цирк, политики, пейзажи, зима, традиции, аннексия Крыма, АТО, беспорядки, транспорт, фотопроект, #Євромайдан, солдат, фотоконкурсы, Майдан, фотоподборки, история, досуг, концерты, культура, выставки, Александр Зубко, Верховная Рада, животные, вера, Нацгвардия, Одесса, портрет, ВСУ, церковь, женщины, искусство, экология, спорт, Россия, фотография, дети, катастрофы, технологии, путешествия, джаз, акции, парады, тест-драйв, кошки, учения, общество, Дмитрий Дятлов, ЗСУ, Киев, праздники, выборы, Сергей Смоленцев, мир, милиция, город, Шахтер, авиация, США, автомобили, заводы, фотографы, протесты, война, стихийные бедствия, юмор, столкновения, Львів, футбол, военная техника, полиция, живопись, ВМС, Динамо, Карпаты, самолеты, архитектура, Донбасс, марш, НАТО, музыка, люди, корабли, оккупацияЛеонид Швец Чудо-Борис, или Консерваторы в борьбе за дело рабочего класса Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Уніан, informator.ua Киев, Украина 19.12.2019



новости украины площади софийской елку украины все Теги: экономика