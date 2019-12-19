Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины
19.12.2019 23:39
Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины
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19.12.2019
Киев, Украина
Уніан, informator.ua
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Метки: праздники, Киев, Новый Год, елка.
Елочка, зажгись! На Софийской площади зажгли главную елку Украины
19 декабря, в День святого Николая жителям Киева преподнесли по-настоящему яркий подарок: на Софийской площади зажглись огни главной елки. Тысячи людей собрались, чтобы запечатлеть это мгновение. Дал старт новогодним огням, а с ними и началу празднования, мэр столицы Виталий Кличко. Главное событие должно было произойти в 19:00, но еще за несколько часов до этого Софийская площадь начала заполняться. Люди пили глинтвейн, фотографировались в зимнем городке и слушали выступления оркестра со сцены. Атмосфера настоящего праздника пришла в Киев, даже несмотря на погоду, которая вводит в заблуждение. Когда к главной елке вышел святой Николай вместе с Кличко, то на площади уже яблоку было негде упасть. В этот раз старт огням давали не так, как обычно: если раньше это была символическая кнопка, то теперь елка зажглась от поглаживания мэром щелкунчика. Смотрится довольно мило, стоит сказать. И вот после общего отсчета зеленая красавица засияла яркими цветами, а в небо запустили салют. Киев начинает праздновать уже официально. Забыв о страной погоде, двух рабочих субботах и других хлопотах впереди. Ведь чудеса случаются с теми, кто в них верит и ждет.