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Мужское здоровье: как поза сна влияет на самочувствие сильного пола
04.01.2018 15:41
Мужское здоровье: как поза сна влияет на настроение сильного пола

Сексуальное здоровье человека зависит от позы, в которой он привык спать, доказали испанские сексологи.

Мужское здоровье не заключается только в эрекции. В тоже время, ее отсутствие говорит о мужском «нездоровье», информирует svodka.net.

Новые исследования показали, что 40% сексуальных расстройств и у мужчин, и у женщин связаны с неправильным положением тела во время сна. Самыми опасными в этом отношении позами названы сон на животе и сон на слишком высокой подушке.

Эксперты объясняют, что если человек привык спать на животе, у него сдавливается мочевой пузырь, а в органах малого таза нарушается кровоснабжение.

Из-за сна на слишком высокой подушке нарушается кровоснабжение мозга, и ухудшает выработку половых гормонов.

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Для сохранения потенции безопаснее спать на боку или на спине, а также на небольшой подушке. Перейти на Главную страницу



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