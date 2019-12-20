«Марунові берети» підкорюють небо: стрибки з Ан-26 RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Украине открыли Офис противодействия рейдерству • Польская рулетка: как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами • Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию • Без феты, пармезана и шампанского: из украинских магазинов исчезнут продукты с привычными названиями • Нужна модернизация Минских соглашений - помощник Зеленского • Эксперты назвали страну года • Температура в Киеве повторила рекорд 140-летней давностивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: учения, десант, Житомирщина, ДШВ, ЗСУ. «Марунові берети» підкорюють небо: стрибки з Ан-26 71учения, десант, Житомирщина, ДШВ, ЗСУ. Близько сотні Житомирських десантників здійснили десантування з військово-транспортного літака Ан-26.

Напередодні стрибків військовослужбовці провели передстрибкове тренування, отримали парашути та розподілились по корабельних групах. Десантники здійснювали стрибки з особистою зброєю та спорядженням. Під час десантування були відпрацьовані імітаційні елементи ведення вогню з повітря, а після приземлення - збір на площадці приземлення та виконання визначених завдань.

Десантування здійснювалося на швидкості 300 кілометрів на годину з висоти 600 метрів. Дані стрибки проводилися в рамках планового виконання програми з повітрянодесантної підготовки.

Більшість десантників вже відчули на собі швидкості літака та велику кількість адреналіну у крові, але на борту Ан-26 є і новачки, які нещодавно пройшли підготовку для виконання стрибку з парашутом саме з військово-транспортного літака, адже з нього стрибки значно відрізняються від десантування з вертольоту Мі-8 та мають підвищену складність.

Посадка проводиться в порядку, зворотньому черговості стрибка. Нарешті, літак виїхав на злітну смугу та відірвався від землі, дехто з першачків говорив, що здалося, що це відбулося зі швидкістю світла. І зацікавленістю хлопці та дівчата дивляться у вікно літака, дехто кричить із захопленістю «дивіться, наш Житомир!». Звучить сирена, випускаючий подає команду «Приготуватися!». Один за один, в один потік через вантажний люк десантники покидають повітряне судно. Ось і прийшла черга здійснювати стрибок другій корабельні групі, всі, як один, шістдесят військовослужбовців уважно слухають команди випускаючого.

Керівник стрибків майор Петро Маснюк зазначив, що під час зайнять з повітрянодесантної підготовки військовослужбовці відпрацювали завдання з десантування у тил противника для виконання визначених завдань. Усі військовослужбовці, які були залучені до здійснення стрибків з парашутом, повністю виконали навчальні завдання і удосконалили свій професійний досвід. Фоторепортажи Популярные теги бизнес, праздники, беспорядки, тест-драйв, Киев, #Євромайдан, Саакашвили, НАТО, фотоподборки, Россия, корабли, суд, уикенд, женщины, Карпаты, концерты, фотографы, фотография, заводы, живопись, Донбасс, война, спорт, милиция, Путин, Нацгвардия, кошки, природа, политика, дети, экология, полиция, политики, солдат, досуг, соревнования, знаменитости, Верховная Рада, общество, Дмитрий Дятлов, джаз, архитектура, Одесса, культура, акции, мир, цирк, АТО, фестивали, технологии, туризм, путешествия, авиация, ВМС, учения, Шахтер, люди, Львів, аннексия Крыма, США, выставки, ЗСУ, депутаты, транспорт, город, искусство, оккупация, фотопроект, футбол, вера, Порошенко, портрет, зима, марш, столкновения, традиции, мода, ВСУ, самолеты, Майдан, музыка, выборы, автомобили, стихийные бедствия, Александр Зубко, дизайн, церковь, катастрофы, Сергей Смоленцев, Львов, Динамо, юмор, животные, пейзажи, военная техника, митинги, протесты, фотоконкурсы, парады, история Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец бизнес, праздники, беспорядки, тест-драйв, Киев, #Євромайдан, Саакашвили, НАТО, фотоподборки, Россия, корабли, суд, уикенд, женщины, Карпаты, концерты, фотографы, фотография, заводы, живопись, Донбасс, война, спорт, милиция, Путин, Нацгвардия, кошки, природа, политика, дети, экология, полиция, политики, солдат, досуг, соревнования, знаменитости, Верховная Рада, общество, Дмитрий Дятлов, джаз, архитектура, Одесса, культура, акции, мир, цирк, АТО, фестивали, технологии, туризм, путешествия, авиация, ВМС, учения, Шахтер, люди, Львів, аннексия Крыма, США, выставки, ЗСУ, депутаты, транспорт, город, искусство, оккупация, фотопроект, футбол, вера, Порошенко, портрет, зима, марш, столкновения, традиции, мода, ВСУ, самолеты, Майдан, музыка, выборы, автомобили, стихийные бедствия, Александр Зубко, дизайн, церковь, катастрофы, Сергей Смоленцев, Львов, Динамо, юмор, животные, пейзажи, военная техника, митинги, протесты, фотоконкурсы, парады, историяЛеонид Швец Чудо-Борис, или Консерваторы в борьбе за дело рабочего класса Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Прес-служба командування ДШВ ЗС України Житомирська обл., Україна 20.12.2019



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