Пьяный житель Осло в Новый год прокатился на такси Данией, Швецией, Норвегией и заплатил за это более 2тысяч долларов. Об этом сообщает ВВС Украина, передает

Как отмечается, когда 40-летний мужчина добрался домой, то не смог заплатить за "путешествие". Кроме того, у таксиста сел аккумулятор, и он был вынужден вызвать полицию.

Полиция Осло нашла мужчину спящим в своей постели, однако он согласился заплатить за поездку.

Отметим, что поездка из Копенгагена в Осло - это как минимум 600 км.

Как сообщал в Дании из бара похитили самую дорогую в мире бутылку водки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира