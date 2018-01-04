Минздрав предлагает усовершенствовать порядок ввоза незарегистрированных препаратов

Министерство здравоохранения Украины предлагает усовершенствовать порядок ввоза на территорию страны незарегистрированные в Украине лекарственные средства.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

Документ предлагает предоставить возможность принятия отдельного решения министерства о ввозе в страну незарегистрированного препарата по собственной инициативе. Кроме того, проект приказа предусматривает также, что соответствующее отдельное решение может приниматься ведомством также при наличии письма-обращения к нему от государственных организаций или учреждений, которые находятся в сфере управления Минздрава.

В настоящее время при отсутствии обращения центральных или местных органов исполнительной власти к Минздраву, он самостоятельно или по обращению госучреждений, находящихся в сфере его управления, не может инициировать принятие решения о ввозе необходимых препаратов, даже в случае острой необходимости.

Проект приказа предлагает также расширить перечень случаев, при которых может приниматься решение. Речь идет, в частности, о препаратах, необходимых при лечении отдельно опасных и опасных инфекционных заболеваний (в соответствии с перечнем утвержденным приказом Министерства здравоохранения №133 от 19 июля 1995 года).