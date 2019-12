Святковий дух охоплює Нью-Йорк за кілька тижнів до Різдва і Нового року: в магазинах товпляться сотні людей в пошуках подарунків, в Рокфеллерському центрі урочисто запалюють ялинку, а ще кожен рік особлива увага приділяється святковій ілюмінації Емпайр-стейт-білдінг. Цього року честь «включення» підсвічування випала «королеві Різдва» Мераї Кері, чий культовий джингл місяць тому отримав відразу три нагороди. Організація рекордів Гіннесса визнала All I Want for Christmas найуспішнішою святковою піснею в сольному виконанні; кращою з кращих в стрімінгових сервісах (на платформі Spotify в минулому грудні її послухали 10,8 млн); і найпопулярнішою різдвяною піснею в Великобританії згідно чарту топ-100.



У фойє 103-поверхового хмарочоса співачка з'явилася в мерехтливому сріблястому платті з глибоким декольте і розрізом. Вечірній образ Мераї доповнило розкішне кольє з діамантами і рубінами.













