Москва сгорела целиком: в Крыму устроили дикие пляски на «костях Путина» (видео) По теме: В новогоднюю ночь в аннексированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители танцевали под песню "Сон прекрасный: Москва сгорела целиком". Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube, передает со ссылкой на . Исполнителем данной композиции является культовая российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга "Ленигнрад", созданная Сергеем Шнуровым. Ниже приводим фрагмент песни: "Вчера приснился сон красивый — Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет прежний Избирком. Никто не выжил — все сгорели, Все P*ssy, Путин и Собчак, И у стены кремлевской ели Горели ох*енно так". Данное происшествие в Ялте также прокомментировал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Танцующая толпа не проявила ни малейших эмоций по поводу слов песни. Представляете, чтобы патриот Украины танцевал под песню с аналогичным посылом в адрес Киева? Это еще раз говорит о том, что к России они ровным счетом ничего не испытывают, кроме тоски по совку и колбасе по 2,20", - написал он.











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