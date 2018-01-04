|Москва сгорела целиком: в Крыму устроили дикие пляски на «костях Путина» (видео)
|04.01.2018 15:48
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В новогоднюю ночь в аннексированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители танцевали под песню "Сон прекрасный: Москва сгорела целиком".
Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube, передает со ссылкой на .
Исполнителем данной композиции является культовая российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга "Ленигнрад", созданная Сергеем Шнуровым.
Ниже приводим фрагмент песни:
"Вчера приснился сон красивый —
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет прежний Избирком.
Никто не выжил — все сгорели,
Все P*ssy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так".
Данное происшествие в Ялте также прокомментировал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.
"Танцующая толпа не проявила ни малейших эмоций по поводу слов песни. Представляете, чтобы патриот Украины танцевал под песню с аналогичным посылом в адрес Киева? Это еще раз говорит о том, что к России они ровным счетом ничего не испытывают, кроме тоски по совку и колбасе по 2,20", - написал он.