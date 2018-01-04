Все эти россказни про «можем повторить» придуманы потомками тех, кто как раз стрелял в спину. Им похрен, что повторять

Об этом на своей странице в Facebook написал Саша Сотник.

Сейчас страшную вещь скажу, информирует еizvestia.com.

Первые месяцы войны дружеской «Барбароссы» показали Сталину, что воевать за него никто не будет. Количество военннопленных и дезертиров исчислялось какими-то неподъемными цифрами. И тогда «мудрый вождь» подписал приказ «Ни шагу назад», предписывающий стрелять в спину отступающим. Появились заградотряды в форме НКВДшников. Эти «добры молодцы» мочили своих же, не позволяя отступать и насаждая мысль: «Если пойду на танки и на немецкие мины — авось выживу, а если отступлю — тут эти точно пристрелят».

Солдат свыкся с ролью мяса.

Читайте: Путин продлил ограничения при транзите грузов из Украины

Все эти россказни про «можем повторить» придуманы потомками тех, кто как раз стрелял в спину. Им похрен, что повторять. Они — с удовольствием повторят и заградотряды, и расстрелы у стенки, и все такое. Им не идти на мины. И под танки не идти. Они — специалисты по расстрелам своих.

Поэтому, когда президент Латвии подписывает Закон, не позволяющий считать ветеранами НКВДшников — это правильный Закон. Исторически выверенный.

У Путина сейчас тоже нет солдат, готовых его защищать. А «верный пехотинец» — это так, для получения очередной дани. Чуть что пойдет не так — расщепится на атомы, и ищи его потом. Именно следовательно путинские нео-НКВДшники уже давно «повторяют»: и в спину стреляют, и пугают, и ждут, и готовятся…

Но это все равно закончится однажды. Как всегда, вдруг. Раз — и всё.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира