Экс-министр юстиции Елена Лукаш говорит, что была группа людей, которая признавалась в убийствах на Майдане в 2014 году, но не была задержана следователями.

Соответствующее заявление она сделала в программе "МАКСИМУМ" на телеканале НАШ, обращаясь к экс-главе управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку.

"Почему убийцы до сих пор на свободе? Почему люди до сих пор верят, что Беркут всех убивал? Беркут до сих пор почему в тюрьме? Почему вы как начальник ничего не сделали для того, чтобы поймать тех, кто сами сознавались в убийствах и чьи показания подтверждаются баллистическими экспертизами?", - сказала она.

Горбатюк на это ответил, что двум людям было сообщено о подозрении. Но Лукаш вновь повторяла вопрос о том, почему "эти люди на свободе", на что Горбатюк сказал:

"Вы продолжаете манипулировать. Если бы вы хотели действительно, чтобы эти дела расследовались, а эти материалы, которые вы разглашаете незаконным образом, получили результаты - вы бы этого не делали, а переживали о том, что дело об убийстве правоохранителей было передано на расследование в полицию в абсолютно преступный способ".

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