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Сердюк заявил о намерении обжаловать решение Печерского суда о просьбе привлечь к ответственности защиту Януковича
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04.01.2018 15:49
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Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что Печерский
районный суд препятствует работе защиты экс-президента. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Сердюк (слева)
собирается обжаловать решение Печерского суда Скриншот: 112 Украина
/ YouTube На вопрос журналистов, как именно он намерен обжаловать
решение Печерского суда, если в постановлении говорится, что
обжалованию оно не подлежит, адвокат заявил, что нормы Конституции
предусматривают "право на обжалование любого решения".По словам
юриста, постановлению "будет дана оценка с точки зрения
наличия в действиях судьи признаков преступления, предусмотренного
ст. 375 Уголовного процессуального кодекса (принятие заведомо
неправосудного решения) и ст. 397 Уголовного кодекса
(препятствование законной адвокатской деятельности)".29 декабря
Печерский районный суд Киева принял решение обратиться к
квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с
просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича.По мнению
судьи Светланы Шапутько, действия адвокатов Януковича Виталия
Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош говорят о нарушении
профессиональной этики и попытке сорвать судебный процесс.Янукович
был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из
страны проживает в России.Печерский районный суд Киева
рассматривает дело о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году.
В организации массового убийства протестующих обвиняют бывшего
главу государства.
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