Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что Печерский районный суд препятствует работе защиты экс-президента. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сердюк (слева) собирается обжаловать решение Печерского суда Скриншот: 112 Украина / YouTube На вопрос журналистов, как именно он намерен обжаловать решение Печерского суда, если в постановлении говорится, что обжалованию оно не подлежит, адвокат заявил, что нормы Конституции предусматривают "право на обжалование любого решения".По словам юриста, постановлению "будет дана оценка с точки зрения наличия в действиях судьи признаков преступления, предусмотренного ст. 375 Уголовного процессуального кодекса (принятие заведомо неправосудного решения) и ст. 397 Уголовного кодекса (препятствование законной адвокатской деятельности)".29 декабря Печерский районный суд Киева принял решение обратиться к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы с просьбой привлечь к ответственности защитников Януковича.По мнению судьи Светланы Шапутько, действия адвокатов Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош говорят о нарушении профессиональной этики и попытке сорвать судебный процесс.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.Печерский районный суд Киева рассматривает дело о расстреле протестующих на Майдане в 2014 году. В организации массового убийства протестующих обвиняют бывшего главу государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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