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Кейт Міддлтон розповіла, як принц Вільям завоював її серце
20.12.2019 07:52
Спеціальну різдвяну програму Berry Royal Christmas на ВВС за участю Кейт Міддлтон і принца Вільяма вже розібрали на цитати. Зрештою, не кожен день монарші особи добровільно з'являються в ефірі телевізійних шоу, а тим більше - кулінарних. Як і прийнято «за столом», гості часто розповідають особисті сімейні історії. І герцог і герцогиня Кембриджські в даному випадку не виняток.

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За невимушеною розмовою з британським кухарем Мері Беррі Кейт Міддлтон розповіла, які кулінарні хитрощі використовував її чоловік, щоб підкорити її серце. Виявилося, що в той час, коли вони обидва вчилися в шотландському університеті Сент-Ендрюс, де і познайомилися, Вільям пригостив її улюбленою стравою власного приготування.

«Він намагався справити на мене враження і одного разу приготував мені пасту болоньєзе», - зізналася герцогиня.

Не знаємо, чи став італійський соус вирішальним, щоб Кейт остаточно закохалася, але секретний план принца явно виявився успішним.

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