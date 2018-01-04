|Евростат: 9% граждан ЕС не могут позволить себе отапливать жилье
|04.01.2018 15:50
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В 2016 году 9% населения стран Европейского союза не могли позволить себе довольно обогревать собственное жилье. Таковы данные опроса Евростата, обнародованные в четверг на официальном сайте службы статистики, передает
После достижения максимального показателя в 11% в 2012 году, доля таких людей постоянно уменьшается, отмечают исследователи.
Больше только граждан, которые утверждают, что не могут довольно обогреть свое жилье, были зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).
Менее 2% населения Люксембурга и Финляндии сталкиваются с этой проблемой.
Как сообщал задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 декабря увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн.