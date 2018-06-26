За партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко готовы проголосовать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился с предпочтениями, на втором месте – Оппозиционный блок, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Слуга народа" актера Владимира Зеленского, они имеют шансы получить около 10,5% голосов. Выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году Фото: EPA Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то первое место с 17% голосов получила бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Такой результат между всех, кто собирается пойти на избирательные участки, и уже решил, за кого голосовать, получила социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился с 14 по 24 июня этого года, обработанные данные компания опубликовала Инфографика: ratinggroup.ua В свежем рейтинге кандидатов в президенты симпатии распределились следующим образом:



Юлия Тимошенко – 15,9%

Анатолий Гриценко – 11,7%

сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко – 10,5%

Владимир Зеленский – 9,3%

музыкант Святослав Вакарчук – 8,6%

Олег Ляшко – 8,6%

действующий президент Петр Порошенко – 8,6% Инфографика: ratinggroup.ua Согласно результатам этого же опроса, 76% опрошенных заявили, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 80% недовольны результатами борьбы с коррупцией, 75% критикуют медицинскую реформу. Инфографика: ratinggroup.ua В исследовании участвовали 2500 респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.



Выборы в Верховную Раду Украины, как и президентские, должны состояться в 2019 году.



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