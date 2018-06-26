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Поддержка партии Зеленского "Слуга народа" превысила 10% – опрос
26.06.2018 13:58
За партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко готовы проголосовать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился с предпочтениями, на втором месте – Оппозиционный блок, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Слуга народа" актера Владимира Зеленского, они имеют шансы получить около 10,5% голосов. Выборы в Верховную Раду Украины должны состояться в 2019 году Фото: EPA Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то первое место с 17% голосов получила бы партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Такой результат между всех, кто собирается пойти на избирательные участки, и уже решил, за кого голосовать, получила социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился с 14 по 24 июня этого года, обработанные данные компания опубликовала Инфографика: ratinggroup.ua
В свежем рейтинге кандидатов в президенты симпатии распределились следующим образом:
  • Юлия Тимошенко – 15,9%
  • Анатолий Гриценко – 11,7%
  • сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрий Бойко – 10,5%
  • Владимир Зеленский – 9,3%
  • музыкант Святослав Вакарчук – 8,6%
  • Олег Ляшко – 8,6%
  • действующий президент Петр Порошенко – 8,6%
Инфографика: ratinggroup.ua
Согласно результатам этого же опроса, 76% опрошенных заявили, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 80% недовольны результатами борьбы с коррупцией, 75% критикуют медицинскую реформу.
Инфографика: ratinggroup.ua
В исследовании участвовали 2500 респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%. 

Выборы в Верховную Раду Украины, как и президентские, должны состояться в 2019 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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