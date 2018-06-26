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Поддержка партии Зеленского "Слуга народа" превысила 10% – опрос
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26.06.2018 13:58
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За партию "Батьківщина" Юлии Тимошенко готовы проголосовать 17%
тех, кто намерен прийти на выборы и определился с предпочтениями,
на втором месте – Оппозиционный блок, "Гражданская позиция"
Анатолия Гриценко и "Слуга народа" актера Владимира Зеленского, они
имеют шансы получить около 10,5% голосов. Выборы в Верховную Раду
Украины должны состояться в 2019 году Фото: EPA Если бы
выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то
первое место с 17% голосов получила бы партия "Батьківщина" Юлии
Тимошенко. Такой результат между всех, кто собирается пойти на
избирательные участки, и уже решил, за кого голосовать, получила
социологическая группа "Рейтинг". Опрос проводился с 14 по 24 июня
этого года, обработанные данные компания опубликовала Инфографика:
ratinggroup.ua
В свежем рейтинге кандидатов в президенты симпатии
распределились следующим образом:
- Юлия Тимошенко – 15,9%
- Анатолий Гриценко – 11,7%
- сопредседатель фракции Оппозиционного блока в
парламенте Юрий Бойко – 10,5%
- Владимир Зеленский – 9,3%
- музыкант Святослав Вакарчук – 8,6%
- Олег Ляшко – 8,6%
- действующий президент Петр Порошенко –
8,6%
Инфографика: ratinggroup.ua
Согласно результатам этого же опроса, 76% опрошенных
заявили, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 80%
недовольны результатами борьбы с коррупцией, 75% критикуют
медицинскую реформу.
Инфографика: ratinggroup.ua
В исследовании участвовали 2500 респондентов старше 18 лет
методом личного формализованного интервью (face-to-face) было
опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования
не более 2%.
Выборы в Верховную Раду Украины, как и президентские, должны
состояться в 2019 году.
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