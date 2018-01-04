Австралийские власти заявили, что в их планах сделать страну ведущим экспортером медицинского каннабиса в мире. Для этого необходимо будет изменить законодательство, чтобы получить согласие продавать этот продукт заграницу.

Ранее это уже сделали Канада и Нидерланды. Также о похожих планах объявили Израиль и Уругвай.

Министр здравоохранения Грег Хант заявил, что изменения пойдут на пользу не только предпринимателям, но и пациентам внутри страны.

Австралия уже узаконила употребление каннабиса в медицинских целях еще в 2016 году. Однако использовать его в рекреационных целях все еще незаконно.

Окончательное решение по данному закону должен принять парламент. Это может случиться в феврале, если власти получат поддержку лейбористской оппозиции.

Так же правительство планирует расширить перечень продуктов, которые можно изготавливать из каннабиса. Это будут масла, пластыри, спреи, леденца и таблетки.

Министр сообщает, что нововведения пойдут на пользу местным производителям и пациентам.

Консультационная компания Grand View Research подсчитала, что глобальный рынок медицинского каннабиса к 2055 году увеличится до 55 миллиардов долларов.

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