Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"Отныне Винница окунулась в праздничную атмосферу, ведь в Центральном парке культуры и отдыха открылась главная елка города. В этом году она одета в новые украшения – огромные "золотые шишки", - сообщили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, елка установлена на площади перед Летним театром в Центральном парке культуры и отдыха. Для ее создания использовали 321 натуральную елку, смонтированную на металлической конструкции. Приобретение новогодних деревьев стоило городу около 196 тыс. грн.

В этом году, чтобы празднично убрать елку, докупили 150 гигантских золотистых декоративных шишек. Они гармонируют с расположенными в основе елки металлическими арками золотистого цвета, которые подсвечиваются неоном.

Специальные гости открытия елки - группы "Sun Rise" и "GRANGE BAND". А ежедневно у главной елки города вплоть до 14 января будут выступать воспитанники городских творческих студий. А 10 января здесь начнет работу трехдневный фестиваль уличной еды Vinnytsia FoodFest. 12 января проведет мастер-класс у новогодней елки участница программы "Мастер шеф" Карина Аванасева.

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