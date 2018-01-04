Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил на шесть месяцев ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ. Соответствующий приказ был опубликован на Официальном портале правовой информации России.

По полученным данным, глава российского государства продлил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководство "Укрзализныци" ввело запрет на перевозку грузов всех категорий, пустых вагонов, а также их транзит через украинскую территорию для компаний из Российской Федерации.

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