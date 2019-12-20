Игорь Коломойский как главный акционер медиа-группы возглавит Наблюдательный совет ООО «ТРК «Студия 1+1″. (function() })(); Об этом сообщает 19 декабря 1+1 медиа завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления 1+1 медиа и генеральным директором 1+1 медиа назначен директор направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука. Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 медиа. Кроме этого, текущего состава коллегиального органа – правления 1+1 медиа, который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена отныне входит коммерческий директор ООО «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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