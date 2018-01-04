Электростанции в 2017г увеличили отпуск э/э в ОРЭ на 0,6%

Электростанции Украины в 2017 году увеличили отпуск в оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) на 0,6% (на 857,063 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 142 млрд 220,586 млн кВт-ч, свидетельствуют расчеты агентства "Интерфакс-Украина" на основе данных ГП "Энергорынок".

В помесячном разрезе наименьший объем отпуска зафиксирован в сентябре (10 млрд 454,659 млн кВт-ч), наибольший – в январе (14 млрд 346,441 млн кВт-ч).

В целом за зимние месяцы 2017 года отпуск э/э в рынок составил 40 млрд 689,375 млн кВт-ч, за весенние – 34 млрд 321,454 млн кВт-ч, за летние – 32 млрд 156,976 млн кВт-ч, за осенние – 35 млрд 52,781 млн кВт-ч.