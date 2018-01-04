Які причини того, що європейські компанії продовжують роботу у Криму попри санкції. У цьому, наприклад, запідозрили Volkswagen та Adidas?

Тут причини зрозумілі: будь-яка компанія має причину або головною метою свого існування – отримання прибутку. Але причини, чому в порушення санкцій деякі компанії це роблять – є низка причин. Перш за все, не завжди компанії контролюють на всіх етапах продаж своїх товарів або технологій, це може робитися без їхнього відома. Іноді це є свідомим — грубе порушення з метою отримання додаткових вигід попри існуючі заборони, попередження і так далі.

Що нам робити у цьому випадку?

Те, що і робимо: виявляти, реагувати, звертатись до урядів, звертатися до цих компаній, тобто проводити компанії тиску. Це постійна задача. У нас не повинен викликати сильних емоцій той факт, коли будуть відкриватися нові і нові випадки, тому що це зрозуміла річ. Нам просто треба бути постійно до цього готовими, мати інфраструктуру, громадські організації, державні установи. Повинні бути відпрацьовані алгоритми дій в різних ситуаціях і здійснюватися або юридичні кампанії переслідування, тиску, або політичні чи інформаційні кампанії тиску на порушників. Ми повинні бути готовими, і це буде тривати стільки, скільки Крим буде окупований.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира