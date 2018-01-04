Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Минобразования на 12% и выделение 3 млрд грн на академстипендии

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 95,5 млрд грн Министерству образования и науки, что на 11,8% больше чем в 2017 году, и 3,165 млрд грн на выплату академических стипендий.

Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году Минобразования выделялось 85,4 млрд грн.

На подготовку кадров высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации и обеспечения деятельности их баз практики в госбюджете-2018 предусмотрено 23,3 млрд грн; подготовку кадров Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко – 1,35 млрд грн; подготовку кадров в профессионально-технических учебных заведениях по профессиям общегосударственного значения – 119,6 млн грн.

На осуществление методического и материально-технического обеспечения деятельности учебных заведений предусмотрено 990,6 млн грн.

На исследования, научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственному заказу, подготовку научных кадров, финансовую поддержку прессы, развитие научной инфраструктуры, научных объектов, составляющих национальное достояние, обеспечение деятельности Государственного фонда фундаментальных исследований в госбюджете предусмотрено 929,4 млн грн, а на исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" – 72,5 млн грн.

На исследования, научные и научно-технические разработки, проведения научных мероприятий КНУ им.Шевченко, финансовая поддержка научных объектов, составляющих национальное достояние, предусмотрено 125,5 млн грн, Национальным техническим университетом Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 30 млн грн.

На деятельность Государственной службы качества образования предусмотрено 30,1 млн грн; на обеспечение организации работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования – 32,3 млн грн.

Образовательная субвенция из госбюджета местным бюджетам на 2018 год составляет 61,7 млрд грн; субвенция на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования "Новая украинская школа" – 1,37 млрд грн; субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 504,5 млн грн; субвенция на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений – 100 млн грн.

На выполнение обязательств Украины в Рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" предусмотрено 347,7 млн грн.

Официальный курс Национального банка Украины по состоянию на 4 января: 27,8905 грн/$1.