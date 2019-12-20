Газпром продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу, 20 декабря, в Минске после консультаций в Берлине.

Об этом журналистам сообщили в российском холдинге, передает Интерфакс.

«Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске», – сообщили в компании.

Как пояснили в Газпроме, переговоры будут не технические. «Уровень высокий. От Газпрома – глава компании Алексей Миллер, – добавили в холдинге.

Напомним, 19 декабря в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. Сообщалось, что стороны планируют 20 декабря согласовать пакетное соглашение с руководством стран.

Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

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