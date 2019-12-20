В сеть выложили телефонный монолог народного депутата от фракции "Слуга народа" Владимир Тимофийчук, в котором он с матом рассказал о работе парламентария.

Но затем он начал отрицать, что голос на скандальной записи принадлежит ему.

Вчера в в Telegram-канале "Путч" появилась запись телефонного разговора Тимофийчука с неизвестным собеседником. Беседу вел в основном нардеп. Щедро вставляя нецензурную брань, он с обидой сказал, что в поте лица работает на благо страны, однако нарывается на критику недругов.

"То, что я там, бл@дь, на камеру не умею говорить, пи@деть, мол, я там х@й недоразвитый... Просто я за три года заработал больше, чем те, кто на эту камеру умеют говорить. За пять лет дороги не починили, войну не закрыли, а теперь давайте "слуг" гнобить. Мне, бл@дь, все уже впадлу, понимаешь? Я хочу сменить систему, а вы бл@дь, в фейсбуках е@аных, х@йню пишете", - высказался нардеп.

А вчера в зале заседаний Верховной Рады однопартиец Тимофийчука Александр Куницкий решил взять у него комментарий по поводу эмоциональной речи. Однако Тимофийчук (уже во вполне парламентских выражениях) сказал, что на записи был не его голос.

Со слов Куницкого становится ясно, что Тимофийчук сам позвонил собеседнику-журналисту и угрожал спустить на него собак (этого в опубликованном фрагменте разговора не было).

Также Куницкий говорит, что Тимофийчук обвинял журналиста в том, что тот якобы взял 9 тысяч долларов, чтобы "мочить" его как кандидата в депутаты на выборах. Последний стал отрицать и это.

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