Возгорание возникло на пятом этаже многоквартирного дома.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/1515071660_19.jpeg" title="Пожар: в Киеве загорелась многоэтажка (ФОТО)" alt="Пожар: в Киеве загорелась многоэтажка (ФОТО)" width="460" height="300"size-full wp-image-4665159" />

Пожар произошел в столице сегодня, 4 января, в многоквартирном доме на улице Еленовской. Об этом стало известно из сообщения dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.

Возгорание началось на пятом этаже здания. На место тут же прибыли экстренные службы, и уже проведена эвакуация. Пока информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/1515071706_19q.jpg" title="Пожар: в Киеве загорелась многоэтажка (ФОТО)" alt="Пожар: в Киеве загорелась многоэтажка (ФОТО)" width="460" height="468"size-full wp-image-4665158" />

Сводка.нет - Новости Украины и Мира