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В Одесской области установили рождественскую елку из ракушек
20.12.2019 09:14
По Одессой установили 3,5-метровую рождественскую елку из ракушек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
ракушек
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