С самого утра в Киеве неожиданно заседает Кабмин. Об этом сообщает гардеп Алексей Гончаренко.

"Кабмин резко после вчерашнего провала голосования закона про конец эпохи бедности для игрального бизнеса, решил бороться с игоркой", - Заявил Алексей Горчаренко.

На Кабмине министр МВД Арсен Аваков сообщил, что 152 пункта игорного бизнеса ночью были закрыты.

Изъято оборудование на 46 млн грн.

Принято такое распоряжение.

По словам Гончаренко, Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране.

Отметим, информация о том, что по всей Украине закрываются объекты игорного бизнеса начала поступать еще ночью.

Сейчас на Кабмине "тменено постановление от 2002 года! Принятое ещё премьером Кинахом! Кто-то ещё помнит такого премьера?

Оказывается, весь этот бардак можно было давно прикрыть! Только желания не было. А когда вчера не смогли поделить очень большие деньги от лоббистов игорки, глаза-то открылись", - заявил Алексей Гончаренко.

В четверг, 19 декабря, в парламенте Украины отправили на доработку в комитет законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение поддержали 243 парламентария.

Как сообщалось, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, между которых – доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата Александра Дубинского ("Слуга народа").

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

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