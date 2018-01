Певица Бритни Спирс в купальнике позировала с двумя сыновьями. Спирс: Я и мои мальчики наслаждаемся теплой погодой! Фото: britneyspears / Instagram Фото, на которых она запечатлена в желтом купальнике, Спирс опубликовала на странице в Instagram."Я и мои мальчики наслаждаемся теплой погодой!" – написала она. Me and my boys enjoying the warm weather!!! * Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Янв 3, 2018 at 2:58 PST Сыновьям Спирс Шону и Джейдену 12 и 11 лет соответственно.Отец мальчиков – американский рэпер, танцор и модель Кевин Федерлайн. Спирс рассталась с ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



