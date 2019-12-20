Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"20 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. Кроме восточных областей, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-5° тепла, днем ​​3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 9-12°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 20 декабря без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​4-6° тепла.

В Киевской области 20 декабря переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​3-8° тепла.

21 декабря в Украине без осадков, лишь днем ​​на Закарпатье иногда дождь, в горах - с мокрым снегом; 22 декабря ночью в западных областях, днем ​​в Украине кое-где небольшой дождь, в Карпатах и ​​на Закарпатье - умеренные, кое-где значительные осадки. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 декабря и в южной части, и на Левобережье кое-где порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 21 декабря на Левобережье и в Карпатах, 22 декабря в восточных областях кое-где 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны до 14°, 21 декабря в восточной части кое-где 3-5° тепла.

В Киеве и столичном регионе 21-22 декабря облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем ​​22 декабря кое-где небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10°.

23-24 декабря в западных областях Украины дожди, 24 декабря в Карпатах мокрый снег, температура около 0°. На остальной территории небольшие и умеренные дожди; температура 23 декабря ночью 2-8° тепла, днем ​​5-11°, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем ​​9-14°; 24 декабря ночью и днем ​​2-8° тепла, днем ​​в южной части до 11°.

В Киеве и области 23-24 декабря дождь. Температура ночью и днем ​​2-7° тепла (днем 23 декабря 5-10°).

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