Келоними подчеркнул, что радар на пусковой установке не точен, так оператору трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает прежний командир финского батальона "Бук" Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин падения самолета, передает Украинская неделя .

По его словам, системой "Бук" управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком", нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужно много лет обучения.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы "Бук", но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передает данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор "не знает, куда стреляет".

"Потому что неизвестно, где находится цель", - пояснил он.

При этом, отмечает знаток, в пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не очень точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки "Бук" против украинских самолетов - безответственное решение.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.