Россия должна освободить украинских политзаключенных, которые находятся в заложниках на Донбассе и в Российской Федерации. Такое заявление сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир, пишет РБК-Украина .

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна расследовать убийства журналистов, в частности, Олеся Бузины и Павла Шеремета.

"Я призываю Россию освободить Олега Сенцова", - заявил Дезир.

По его словам, также должны быть освобождены Станислав Асеев, Николай Семена и Роман Сущенко.

Дезир подчеркнул, что журналисты не могут свободно работать не только на востоке Украины, но и на всей территории страны.

"Безопасность журналистов под риском не только в зоне конфликта. На них нападают из-за расследования коррупционных дел, - отметил представитель ОБСЕ. - Мы часто говорим о убийства Павла Шеремета и Олеся Бузины. Призываю прекратить безнаказанность преступлений против журналистов".

Как сообщал svodka.net ранее, юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных , которые находятся в Российской Федерации.

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