Из-за действий руководства Минздрава в Украине сейчас невозможна закупка за государственные деньги многих инновационных схем от гепатита С, вспышка которого сейчас зафиксирована в Николаеве.

Об этом в Facebook заявила главный инфекционист университета им. Богомольца Ольга Голубовская.

Это связано с тем, что в список основных лекарственных препаратов Минздрава эти препараты не включены.

Она называет это "позором" и пишет, что сейчас "регионы обрывают трубку, не знают, что делать".

"Сейчас - уже не могут (закупать эти препараты, - Прим.ред.), ибо по нашему законодательству препараты, не вошедшие в Перелік, закупаться не могут ... Какая страшная забота о пациентах, именно страшная ... и где же те так называемые пациентские организации, оккупировавшие министерство и так "радеющие" за интересы больных?

Вот так, за короткий промежуток времени перечёркнуто то, что делалось годами и не сегодняшними деятелями ... ", - пишет Голубовская.

Она говорит, что в данной ситуации не может сделать действительно ничего, кроме как подать обращения в комитет здравоохранения и руководству страны вместе с профессиональными ассоциациями - "но сейчас это всем «до лампочки»..."

"Это не только издевательство над больными, но и дискредитация страны, которая много лет демонстрирует приверженность к решению вопросов, связанных с вирусными гепатитами ...

Поэтому, дорогие пациенты, готовьтесь лечиться интерферонами, как десять лет назад ...

И не доктора в этом виноваты ...", - резюмирует инфекционист.

Напомним, в Николаеве зафиксировали вспышку вируса гепатита А.

Об этом в комментарии изданию "Преступности.НЕТ" рассказал заместитель главного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенко.

По его словам, за последний месяц с этим диагнозом только в одном из районов города, Заводском, госпитализировали почти 30 человек.

"Мы сейчас изучаем этот вопрос, почему так, откуда, что. Почему пошла такая заболеваемость, что в течение месяца у нас около 30 человек заболело гепатитом А. Это только по Заводскому району. В связи с тем, что это не совсем, скажем так, не все в нашей компетенции, сейчас как раз готовим информацию к органам местного самоуправления, в Госпотребслужбу. Тут должны быть задействованы другие службы и ведомства, чтобы изучить, откуда и как. Чтобы выяснить пути его распространения, с чем это связано", – заявил врач.

Он предположил, что гепатит может распространяться через питьевую воду. Издание отмечает, что неизвестно, речь идет о водопроводной воде или магазинной бутилированной.

Позже стало известно, что люди заразились разливной водой из пунктов продажи ТМ "Чистая вода".

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

По словам и.о. директора областного лабораторного центра Владимира Клочко, по состоянию на 3 января зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах.

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Гепатит А - болезнь печени, которую вызывает вирус, распространяющийся, в основном, при потреблении загрязненных пищевых продуктов или воды, ненадлежащей санитарии и плохой личной гигиене.

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, пожелтение кожи, лихорадка и боль в животе. Часто болезнь протекает почти безсимптомно. Вирус также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.

Как сообщалось, в связи со вспышкой гепатита, в школах Николаева проводится усиление санитарно-эпидемиологического режима, а в детских садах детям дают только кипяченую воду. Местными властями также была создана рабочая комиссия по предотвращению повышения заболеваемости и приостановке деятельности семи пунктов продажи воды до момента получения соответствующих анализов.



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