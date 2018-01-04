Это работающий на ТВЦ Анатолий Курлаев и его жена из ВГТРК Ольгу Курлаеву.

Из Латвии за несколько последних дней выдворили двух российских журналистов — работающего на ТВЦ Анатолия Курлаева и его супругу из ВГТРК Ольгу Курлаеву, информирует еizvestia.com.

Курлаев был задержан в Риге 1 января.

«Сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству», — заявил россиянин в интервью местному радио Baltkom.

4 января была задержана и Курлаева.

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«Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у жена, то есть я несу угрозу национальной безопасности», — сообщила журналистка. Ей дали сутки, чтобы уехать.

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