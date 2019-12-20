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С сегодняшнего дня в обращении появятся монеты номиналом в 5 гривен
20.12.2019 10:09
В Украине в обращении появились монеты номиналом в 5 гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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