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С сегодняшнего дня в обращении появятся монеты номиналом в 5 гривен
20.12.2019 10:09
В Украине в обращении появились монеты номиналом в 5 гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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