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Ляшко в декабре купил землю под Киевом
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04.01.2018 16:05
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приобрел за 300 тыс. грн
земельный участок площадью пять соток в Обуховском районе Киевской
области. Ляшко купил земельный участок в Киевской области Фото:
Олег Ляшко / Facebook Стоимость участка составила 300,288 тыс.
грн. Ляшко купил его у гражданина Украины Валентина
Савицкого.Подробная информация о нем в сообщении не
указана. Речь может идти о заслуженном экономисте Украины,
депутате Верховной Рады IV созыва.За 2015 год Ляшко
задекларировал 79,6 тыс. грн зарплаты народного депутата, 80,5
тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода
от отчуждения недвижимого имущества.В 2016 году доходы
Ляшко составили 1,028 млн грн. В частности 156 тыс.
грн – депутатская зарплата, 170 тыс.
грн – обеспечение депутатской деятельности, 346 тыс.
грн – проценты от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада"
(Киев), 218,8 тыс. грн – гонорары от компании "Новости 24
часа".В октябре 2017 года он внес в свою декларацию 571 тыс. грн
выигрыша в лотерею.
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