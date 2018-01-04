Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приобрел за 300 тыс. грн земельный участок площадью пять соток в Обуховском районе Киевской области. Ляшко купил земельный участок в Киевской области Фото: Олег Ляшко / Facebook Стоимость участка составила 300,288 тыс. грн. Ляшко купил его у гражданина Украины Валентина Савицкого.Подробная информация о нем в сообщении не указана. Речь может идти о заслуженном экономисте Украины, депутате Верховной Рады IV созыва.За 2015 год Ляшко задекларировал 79,6 тыс. грн зарплаты народного депутата, 80,5 тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.В 2016 году доходы Ляшко составили 1,028 млн грн. В частности 156 тыс. грн – депутатская зарплата, 170 тыс. грн – обеспечение депутатской деятельности, 346 тыс. грн – проценты от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада" (Киев), 218,8 тыс. грн – гонорары от компании "Новости 24 часа".В октябре 2017 года он внес в свою декларацию 571 тыс. грн выигрыша в лотерею. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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