В пятницу, 12 января, Совет судей Украины во время заседания рассмотрит смертельное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского суда Дмитрием Усатовым. Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей.

Также будет обсуждено еще одно ДТП со смертельным исходом, к которому может быть причастен судья Васильковского горрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко. По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ч. 2 применяется, если те же деяния повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение).

"Первый случай (ДТП с участием судьи Корниенко, - ред.) можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств. Однако второй (ДТП с Усатовым, - ред.) свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьей и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такие действия несут признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством исполняют свои обязанности", - отметили в Совете судей и заверили, что тщательно изучат ситуацию и отреагируют в соответствии с законами Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на среду, 3 января, в Киеве судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия - на своем автомобиле Ford Mustang он выехал на встречную полосу и врезался в Renault.

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