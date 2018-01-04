На севере Израиля был обнаружено бывшее помещение штаба римского легиона. До размещения в Израиле VI железный легион принимал участие в Галльской войне, после чего был переброшен в Египет. Численность легиона в то время колебалась от 4 до 6 тысяч человек. По меркам того времени только крупный город был в силах расквартировать такое войско.

Как сообщает сайт , в помещении был обнаружен кухонный горшок с прахом легионера, передает со ссылкой на .

Находки были сделаны во время раскопок древнеримского военного лагеря. В частности, были обнаружены каменные постройки и несколько сотен артефактов. Исследователи нашли остатки помещения, которое являлось штабом VI легиона, принимавшего участие в подавлении восстания Бар-Кохбы в 132−135 годах. Оно представляло собой здание размером 100×100 метров, с колоннадами на фасаде и внутри здания.

Рядом в рукотворной пещере были обнаружены захоронения кремированных останков солдат в кухонных горшках. Подобная практика была обычной для того времени. Кроме того, учёные обнаружили 200 римских монет II—III веков нашей эры, керамические черепки, куски стекла и кости животных. Отмечается, что этот римский военный лагерь является единственным, который был обнаружен в Восточном Средиземноморье.

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