В Киеве построят башню кругового обзора.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/bashnja-krugovaja-e1515071810464.jpg" title="КГГА: В Киеве построят большую обзорную башню" alt="КГГА: В Киеве построят большую обзорную башню" width="460" height="259"size-full wp-image-4665139" />

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА, информирует svodka.net.

Появится башня на территории Крещатого парка.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств инвестора, для привлечения которого будет проведен конкурс. В ближайшее время будут разработаны технико-экономические показатели и проектные предложения объекта инвестирования.

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«Заказчиком строительства является Центральный парк культуры и отдыха Киева, а заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса — коммунальное предприятие «Киевское инвестиционное агентство», — указано в документе.

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