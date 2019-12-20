«Кива хотів мене різати на частини і їсти»: деталі бійки через ринок землі
20.12.2019 11:16
20 декабря
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20.12.2019
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Метки: Верховная Рада, депутаты, конфликты, Кива, рынок земли.
20 декабря
У ніч з 18 на 19 грудня під час засідання аграрного комітету щодо законопроекту про ринок землі сталася бійка: депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Ілля Кива поштовхався з депутатом партії «Слуга народу» Андрієм Мотовиловцем.