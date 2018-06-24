Еще несколько дней назад "Оппозиционный блок" обнародовал информацию о том, что канал "1+1", принадлежащий известному бизнесмену, губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому, отказался приглашать в эфир лидера партии "Центр", одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича.

Все, кто имеет отношение к медиа, смогут подтвердить: именно так все и было - канал "1+1" получил намек "свыше" отказать Рабиновичу.

Однако, почему-то, "Оппозиционный блок" скромно молчит, что сегодня на канале другого бизнесмена произошла та же история. В программе "Свобода Слова" Андрея Куликова на ICTV между гостей студии должен был присутствовать один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович. Но по звонку владельца канала - олигарха Виктора Пинчука - политику отказали в участии в передаче. Объяснения, по "странному" стечению обстоятельств", такие же: в программе готовы видеть кого угодно из "Оппозиционного блока", но только не №4 из списка, то есть, не Вадима Рабиновича.

Возникает вопрос: откуда такое интересное согласие владельцев каналов? Не потому ли, что гостем последней перед выборами "Свободы Слова" с Куликовым является руководитель "Сильной Украины" Сергей Тигипко, в списках которого на выборы идут как люди Пинчука, так и Коломойского? Ведь ясно всем, что Рабинович - явно неудобный партнер для дебатов с Тигипко...

...Вот так вот нашим некогда непримиримым олигархам удалось найти общие интересы на почве единой лелеемой ими политической силы под названием "Сильная Украина".

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