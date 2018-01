var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4080; coreola.articleid = 225362; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4080] = 4080; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги
Александр Сотник



Блоги



Александр Сотник

Александр Сотник
Российский журналист, писатель и блогер.

Все эти россказни про "можем повторить" придуманы потомками тех, кто стрелял в спину своим же

Сегодня 15.56

Сейчас страшную вещь скажу.Первые месяцы войны дружеской "Барбароссы" показали Сталину, что воевать за него никто не будет. Количество военнопленных и дезертиров исчислялось какими-то неподъемными цифрами. И тогда "мудрый вождь" подписал приказ "ни шагу назад", предписывающий стрелять в спину отступающим. Появились заградотряды в форме НКВДшников. Эти "добры молодцы" мочили своих же, не позволяя отступать и насаждая мысль: "Если пойду на танки и на немецкие мины – авось выживу, а если отступлю – тут эти точно пристрелят". Солдат свыкся с ролью мяса.Все эти россказни про "можем повторить" придуманы потомками тех, кто как раз стрелял в спину. Им похрен, что повторять. Они – с удовольствием повторят и заградотряды, и расстрелы у стенки, и все такое. Им не идти на мины. И под танки не идти. Они – специалисты по расстрелам своих.Поэтому, когда президент Латвии подписывает закон, не позволяющий считать ветеранами НКВДшников – это правильный закон. Исторически выверенный.У Путина сейчас тоже нет солдат, готовых его защищать. А "верный пехотинец" – это так, для получения очередной дани. Чуть что пойдет не так – расщепится на атомы и ищи его потом. Именно следовательно путинские нео-НКВДшники уже давно "повторяют": и в спину стреляют, и пугают, и ждут, и готовятся...Но это все равно закончится однажды. Как всегда, неожиданно. Раз – и все. Источник: Саша Сотник / Facebook



