Диагноз "гепатит А" подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка, находящихся в больницах Николаева

В Николаеве 33 человека попали в лечебные учреждения с подозрением на гепатит А, у 16 из них этот диагноз подтвержден, сообщает Николаевская облгосадминистрация.

"В настоящее время известно о 33 человеках, которые попали в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевание, из них у 16 - подтвержден диагноз "гепатит А". Из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента", - такие данные были озвучены в четверг на совещании в ОГА.

Советник главы ОГА Евгений Шевченко вместе с руководителем областного управления здравоохранения Павлом Георгиевым посетили, в частности, детскую инфекционную больницу, руководство которой заверило, что помещений для размещения больных в настоящее время довольно, медицинских препаратов хватает.

Как сообщалось, в Николаеве с 3 декабря 2017 года зафиксированы 37 случаев заболевания вирусным гепатитом А, вероятной причиной такого количества заболевших может быть вода из пунктов доочистки и разлива.

"В Заводском районе с 3 декабря 2017 года начали регистрировать случаи заболевания вирусным гепатитом А. Первый житель Николаева заболел 27 ноября, а обратился к врачам только через несколько дней. Постепенно количество больных росло, массовые обращения горожан начали регистрироваться только с 28 декабря 2017 года. (…) По состоянию на 2 января по Заводскому району зарегистрировано 27 случаев заболевания, в том числе 4 ребенка. На сегодня есть уже 37 случаев, 5 из которых - в Ингульском районе", - цитировал отдел информационного обеспечения горсовета заместителя главного санитарного врача области Александра Игнатенко.

Уже отобраны образцы воды в тех точках продаж, о которых сообщили больные, исследование проведут в вирусологической лаборатории в Николаеве и параллельно - в референс-лаборатории Одессы.

В Николаеве функционируют около 120 пунктов доочистки и разлива воды, которые никто не проверяет из-за моратория на проверки бизнеса.

Принято решение провести внеочередную проверку всех пунктов доочистки и разлива, действующих в городе. Кроме того, решено с 3 января временно запретить деятельность семи пунктов разлива доочищенной воды.