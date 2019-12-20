Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

"Рейтинги доверия украинцев возглавляет Зеленский, которому доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%", - говорится в сообщении. При этом полностью доверяют Зеленскому 36% опрошенных, а скорее доверяют - 31%.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 28% и не доверяют 44% опрошенных, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - 28% и 59% соответственно. Лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 23% и не доверяют 58% опрошенных, Премьер-министру Алексею Гончарук - 22% и 44% соответственно и лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко - 19% и 74%.

Согласно опросу, за последние две недели уровень удовлетворенности работой Президента Зеленского вырос с 53% до 62% (22% - полностью довольны, 40% - скорее довольны), а недовольны - уменьшился с 33% до 25%.

Деятельностью Председателя Верховной Рады Украины Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.

Как отмечается, подобная тенденция наблюдается и в оценках работы правительства: деятельностью Премьер-министра Гончарука довольны несколько больше, чем работой только Кабмина: 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% - недовольны, четверть не ответили на этот вопрос.

За последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос, отмечается в сообщении.

Кроме того, треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Только 14% подчеркнули, что в его работе преобладали неудачи.

Зато оценивая деятельность Кабинета министров и Верховной Рады, респонденты были более критичными: около четверти считают, что в их действиях было больше неудач. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну и только около 10% считают, что было больше успехов.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года между населения Украины в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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