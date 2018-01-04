|Депутат Черновецкого горсовета за год купил 63 квартиры
|04.01.2018 16:14
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Депутат заявил, что планирует реализовать недвижимостьДепутат Черновицкого городского совета Ромео Скрип за один день приобрел в Черновцах 31 квартиру, а потом еще 32.
Ромео Скрипа. Фото: buknews.com.ua
Сначала он за один день купил 39 объектов недвижимости, между которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, сообщает "Честно" .
Позже депутат горсовета за два дня приобрел еще 48 объектов недвижимости, между которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен.
На вопрос, зачем ему столько недвижимости в Черновцах, депутат заявил, что п отим реализует недвижимость.
Напомним, что н ародный депутат Олег Ляшко приобрел за 300 000 гривен земельный участок площадью 5 соток в Обуховском районе Киевской области.
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