Депутат заявил, что планирует реализовать недвижимость

Сначала он за один день купил 39 объектов недвижимости, между которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, сообщает "Честно" .

Позже депутат горсовета за два дня приобрел еще 48 объектов недвижимости, между которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен.

На вопрос, зачем ему столько недвижимости в Черновцах, депутат заявил, что п отим реализует недвижимость.