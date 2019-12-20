Погода, Новости, загрузка...
Под Львовом произошло смертельное ДТП, погибли два человека
20.12.2019 11:40
два человека погибли при столкновении фуры и легковушки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 