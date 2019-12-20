|"Слуги народа" собрались вернуть алкоголь в буфет Рады
|20.12.2019 11:47
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирается провести голосование о разрешении торговать спиртными напитками в буфете Верховной Рады.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
Нардеп опубликовал скриншот сообщения от Арахамии, в котором глава фракции призывает всех голосовать.
Вероятно, что сообщение Арахамия отправил в один из общих чатов партии.
По словам Качуры, перед Новым годом нардепам предлагают закрыть очень важный для жизни Украины вопрос.
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