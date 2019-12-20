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"Слуги народа" собрались вернуть алкоголь в буфет Рады
20.12.2019 11:47

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирается провести голосование о разрешении торговать спиртными напитками в буфете Верховной Рады.

 

"Слуги народа" собрались вернуть алкоголь в буфет Рады

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Нардеп опубликовал скриншот сообщения от Арахамии, в котором глава фракции призывает всех голосовать.

Вероятно, что сообщение Арахамия отправил в один из общих чатов партии.

"Коллеги, завтра нужны голоса.

 

Будем голосовать за отмену постановления ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - написал глава фракции.

По словам Качуры, перед Новым годом нардепам предлагают закрыть очень важный для жизни Украины вопрос.

 

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