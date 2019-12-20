Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирается провести голосование о разрешении торговать спиртными напитками в буфете Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. Нардеп опубликовал скриншот сообщения от Арахамии, в котором глава фракции призывает всех голосовать. Вероятно, что сообщение Арахамия отправил в один из общих чатов партии. "Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановления ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - написал глава фракции. По словам Качуры, перед Новым годом нардепам предлагают закрыть очень важный для жизни Украины вопрос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки фракции глава напитками буфете спиртными Теги: последние сводки