Сын известной исполнительницы Дилнозы Каримовой скончался в ночь на 1 января 2018 года, сообщает со ссылкой на .

У пятилетнего мальчика остановилось сердце. Об этом сама Каримова рассказала на своей странице в социальной сети.

«Мой ребенок Диёрбек скончался ночью 31 декабря в 20:15 в одной из клиник Дели. Ему было 5 лет и 7 месяцев. Его сердце не вынесло химиотерапию», – написала она.

Все деньги, собранные на лечение мальчика, она попросила раздать нуждающимся.

«Прошу, молитесь за него. Берегите своих детей», – закончила обращение она.

У Диёрбека была диагностирована четвертая степень лимфомы. Мальчика похоронят 3 января в городе Худжанде в Таджикистане.

Напомним, что страшное заболевание у мальчика нашли только лишь несколько месяцев назад. Сначала его лечили в Киргизии, но после было принято решение перевезти его в Индию для проведения срочной операции.

Деньги на лечение Диёрбека собирали всем Таджикистаном. Помогали найти необходимую сумму многие деятели культуры страны. Теперь щедрые пожертвования отправятся на помощь другим нуждающимся.

Дилноза Каримова впервые вышла на сцену в начале 2000-х годов и сразу стала популярной в стране. Известная певица замужем, она родила двоих детей.

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