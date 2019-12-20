|У украинцев поубавилось уверенности в правильном "векторе" страны
|20.12.2019 11:54
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Об этом говорится в результатах опроса "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года", проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "SOCIS".
"Оценка вектора развития событий внутри страны по сравнению с исследованием предыдущего месяца несколько изменилась. Снизилась численность населения, которая считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении - с 22,1% в конце октября до 16,1% в конце ноября", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в начале осени часть респондентов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, составляла почти треть опрошенных - около 32%.
Соответственно, также возросло количество тех, кто считает, что события развиваются в неправильном направлении - с 21,6% в конце октября до 28% в конце ноября.
Центр социальных и маркетинговых исследований "SOCIS" провел общенациональное исследование "Социально-политическая ситуация в Украине в начале декабря 2019 года" с 20 по 30 ноября 2019 года.
Участие в опросе приняли 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).
Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания.
Статистическая ошибка исследования: +/- 2,1% (с вероятностью 0,95).